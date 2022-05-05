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Из Киевского водохранилища достали сбитый вертолет оккупантов

5 мая, 2022 четверг
11:47
война с Россией

Со дна Киевского водохранилища пограничники совместно с подразделением ВСУ подняли сбитый боевой вертолет оккупантов

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Подразделение ВСУ подняло со дна водохранилища боевой вертолет, который враг называет "крокодилом", после чего пограничники Житомирского отряда отбуксировали его катером морской охраны к берегу и вытащили на сушу.

Как отмечают в Госпогранслужбе, это еще одно доказательство российских военных преступлений.

  • 4 мая на оставленных российской армией минах взорвались по меньшей мере три человека – тракторист и два спасателя. Жителей Киевщины предупредили о минах.

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