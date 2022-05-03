Из Киево-Печерской лавры выгнали монаха, отказавшегося упоминать путинского патриарха Гундяева во время богослужения, - священник УПЦ (МП)

Об этом сообщил в Facebook священник УПЦ (МП) Петр Семащук.



"Митрополит Павел (Лебедь) выгнал из Киево-Печерской лавры иеромонаха Симона (Новикова) за то, что он во время богослужения не упомянул имя патриарха Кирилла (Гундяева)", - написал Петр Семащук.



Священник отметил, что монахи лавры предлагали прекратить упоминание Гундяева во время богослужений, но митрополит Павел отказал им в этой инициативе.



"Известно, что братия Лавры еще в начале войны предлагала не упоминать при богослужениях в Лавре имя патриарха, однако наместник лавры владыка Павел категорически отказался это делать и принципиально настоял на том, чтобы поминать Кирилла (Гундяева) как "великого Господа и Отца" , – написал Семащук.