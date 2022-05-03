Из Киево-Печерской лавры выгнали монаха, отказавшегося упоминать путинского патриарха Гундяева во время богослужения, - священник УПЦ (МП)
В понедельник, 2 мая, митрополит УПЦ (МП) Павел (Лебедь) выгнал из Киево-Печерской лавры иеромонаха Симона (Новикова), который во время богослужения не упомянул имя патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева)
Об этом сообщил в Facebook священник УПЦ (МП) Петр Семащук.
"Митрополит Павел (Лебедь) выгнал из Киево-Печерской лавры иеромонаха Симона (Новикова) за то, что он во время богослужения не упомянул имя патриарха Кирилла (Гундяева)", - написал Петр Семащук.
Священник отметил, что монахи лавры предлагали прекратить упоминание Гундяева во время богослужений, но митрополит Павел отказал им в этой инициативе.
"Известно, что братия Лавры еще в начале войны предлагала не упоминать при богослужениях в Лавре имя патриарха, однако наместник лавры владыка Павел категорически отказался это делать и принципиально настоял на том, чтобы поминать Кирилла (Гундяева) как "великого Господа и Отца" , – написал Семащук.
В конце апреля митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) заявил, что в Киево-Печерской лавре возможен переворот из-за недовольства монахов пророссийской позицией руководства заведения.
"Около 60% насельников Киево-Печерской лавры разделяют осуждение агрессии России. Они не хотят поминать патриарха Кирилла, но кто этого не делает, "получает на орехи" от владыки Павла. Однако братия имеет проукраинскую позицию. Вероятно, что в ближайшее время внутри будет переворот. Монахи не поддерживают пророссийскую позицию своего руководства, это факт. Поэтому могут попросить старое руководство уйти и выбрать себе новое", - сказал Драбинко.
Кроме того, в апреле митрополит ПЦУ Епифаний в интервью LB.ua заявил, что около половины монахов Киево-Печерской лавры готовы перейти в ПЦУ.
"Согласно нашей информации, в Киево-Печерской лавре количество монахов, поднимающих вопрос перед своим руководством о принятии какого-либо решения, уже приближается к половине. Когда будет абсолютное большинство, они примут решение перейти, присоединиться (к ПЦУ, - ред.), а поскольку это имущество (лавра – ред.) принадлежит государству, то государство перезаключит договор или каким-либо иным образом решит этот вопрос", - сказал Епифаний.
В марте в УПЦ (МП) заявили, что 15 епархий перестали поминать патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева) из-за его поддержки войны с Украиной.
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