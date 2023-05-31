Об этом информируют Укрзализныця и Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины .

Прямой рейс Киев – Варшава – Киев является одним из самых популярных. Сообщается, ежедневно только в приложении Укрзализныци регистрируется более 3 тыс. запросов по этому направлению - это в 10 раз больше предложения мест.

"Причиной этого является ограниченное количество мест в вагонах, курсирующих на этом направлении. В частности, сейчас польские железнодорожники пропускают по маршруту Киев — Варшава только специальные вагоны более "узкого" габарита RIC, имеющие 3-местные купе. В то время как стандартные пассажирские вагоны УЗ имеют 4-местные купе", - пишет пресс-служба.

В настоящее время Укрзализныця уже возобновила движение всех подлежащих ремонту вагонов такого класса в своем парке и обратилась к европейским партнерам по поводу передачи таких вагонов. Однако их не осталось в наличии, а на заказ и изготовление нужно более 2 лет.

Также проведен тестовый заезд поезда с вагонами стандартного для Украины габарита 1-ВМ. Эти вагоны успешно прошли маршрут от Киева до Варшавы (с перестановкой тележек на станции Ягодин).

Сегодня из столицы страны в Варшаву отправится тестовый поезд. Ожидается, что согласование с польской стороной движения стандартных вагонов Укрзализныци позволит увеличить количество мест для прямого сообщения между Киевом и Варшавой в 2-3 раза.

"Раньше были проведены все испытания, и мы понимаем, что наши стандартные вагоны могут беспрепятственно преодолевать расстояние от Киева до Варшавы и обратно. Надеюсь, что сегодня последний тестовый заезд, после которого мы получим зеленый свет от польской стороны", - сказал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

По требованию польской стороны в течение последних 2 дней проводились детальные замеры всех габаритов каждого вагона поезда специально привлеченными польскими техническими специалистами вместе с украинской командой железнодорожников на пограничной станции Дорогуск в Польше.

С начала полномасштабного вторжения добавлены прямые сообщения в Польшу: