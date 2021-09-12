Из Киева в Канев снова будут ходить "ракеты"
В сентябре из Киева в Канев планируют в тестовом режиме запустить речной прогулочный маршрут на теплоходах "Ракета"
С таким заявлением выступила руководительница Государственного агентства развития туризма Марьяны Олеськив, передает Еспресо.TV .
"По плану это будет 19 сентября. Опросим людей: сколько они готовы за это платить, как им это удобно. В фокус-группу мы набрали очень разных людей: и молодежь, и тех, кто работает в крупных компаниях. Это первый этап, чтобы сделать детальные расчеты и сделать государственную программу по восстановлению речных перевозок ", - приводит ее слова Главком .
Олеськив также отметила, что Канев является очень популярным туристическим местом в стране.
"В 2019 году Канев и могилу Шевченко посетило больше людей, чем Чернобыль", - отметила руководитель агентства.
Справка
"Ракета" - серия скоростных пассажирских речных судов на подводных крыльях, которые активно использовались во времена СССР.
В Украине в 1970-х годах ходило более 150 "Ракет".
Впоследствии этот вид транспорта стал экономически невыгодным.
Суда продали за границу. Часть из них до сих пор ходят в Греции, Таиланде и Канаде.
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