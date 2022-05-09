Из Херсона выехали около 45% жителей, - председатель ОВА

Об этом в интервью Укринформу рассказал председатель Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

"По предварительным подсчетам, с марта только из Херсона выехали около 45% людей, из области – каждый пятый", – отметил Лагута.

По его словам, жить в невыносимых условиях очень тяжело и опасно.

"Оккупанты мародерят, убивают, насилуют, поэтому мирные жители не выдерживают, очень боятся и вынуждены покидать родной дом", - сказал он.

Он рассказал, что захватчики не разрешали делать официальных "зеленых коридоров", поэтому люди самостоятельно выезжали, организуясь в колонны.

Сначала это происходило через Александровку и Снегиревку, но впоследствии эти пути оккупанты закрыли. Позже люди ехали через Давыдов Брод в Кривой Рог, но неделю и эта дорога закрыта. В селах люди шли пешком, на велосипедах, плыли через реку. Они оставили все имущество.

"Большая часть жителей области эвакуировалась в Николаевском и Днепропетровском направлениях", - отметил глава ОВА.