Из Херсона выехали более 3 000 детей и 100 учителей. Обучение в городе проходит в режиме онлайн на украинском языке, - городской голова
Городской голова Херсона Игорь Колыхаев рассказал, что город покинули 3 тысячи детей и 100 учителей, а учебный процесс для оставшихся детей продолжается в режиме онлайн на украинском языке
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
“Из города Херсон с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину выехало более 3 000 детей и 100 учителей. Для детей, оставшихся в городе, обучение проходит в режиме онлайн на украинском языке. Все педагоги, учителя и воспитатели работают. Я хочу отдельно поблагодарить этих людей за их труд. Единственной проблемой на сегодняшний день в учебном процессе остается получение аттестата о среднем образовании для детей старших классов.
Колыхаев подчеркнул, что в процессе получения аттестатов для детей в регионах непосредственное участие принимает столица. По его словам, решение о выдаче аттестатов поступает из Киева, а затем областное отделение образования и науки вручает аттестаты на местах.
“Учебный процесс в Херсоне продолжается. Уроки ведутся в режиме онлайн на украинском. На сегодняшний день главной проблемой остается выдача аттестатов о среднем образовании выпускникам школ. В этом нам необходима помощь из Киева. Еще хотел добавить, что оккупанты никак не препятствуют учебному процессу в Херсоне”, - добавил Колыхаев
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