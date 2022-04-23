Из Херсона выехали более 3 000 детей и 100 учителей. Обучение в городе проходит в режиме онлайн на украинском языке, - городской голова

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



“Из города Херсон с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину выехало более 3 000 детей и 100 учителей. Для детей, оставшихся в городе, обучение проходит в режиме онлайн на украинском языке. Все педагоги, учителя и воспитатели работают. Я хочу отдельно поблагодарить этих людей за их труд. Единственной проблемой на сегодняшний день в учебном процессе остается получение аттестата о среднем образовании для детей старших классов.



Колыхаев подчеркнул, что в процессе получения аттестатов для детей в регионах непосредственное участие принимает столица. По его словам, решение о выдаче аттестатов поступает из Киева, а затем областное отделение образования и науки вручает аттестаты на местах.



“Учебный процесс в Херсоне продолжается. Уроки ведутся в режиме онлайн на украинском. На сегодняшний день главной проблемой остается выдача аттестатов о среднем образовании выпускникам школ. В этом нам необходима помощь из Киева. Еще хотел добавить, что оккупанты никак не препятствуют учебному процессу в Херсоне”, - добавил Колыхаев

Напомним, 22 апреля в оккупированном Херсоне россияне запустили сигнал собственных пропагандистов.

ОК "Юг" сообщает, что в Херсонской области оккупанты активизировали подготовку к "референдуму" . Провести его планируют 27 апреля.