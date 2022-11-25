Из Херсона отправился первый эвакуационный поезд: выехали 100 человек

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

"Сегодня из Херсона отправился поезд на Хмельницкий с первыми 100 местными жителями, которые воспользовались бесплатной эвакуацией, обеспеченной правительством. Среди них 26 детей, 7 лежачих больных и 6 маломобильных людей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по прибытии в Хмельницкий все эвакуированные получат помощь в оформлении справки ВПЛ и государственной денежной поддержки в размере 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на детей и лиц с инвалидностью. Все они будут бесплатно поселены и получат гуманитарную помощь.

В министерстве напомнили, что из Херсонской области можно эвакуироваться автобусами в Одессу, Николаев и Кривой Рог. Там людей будут размещать в специально оборудованных шелтерах, а затем эвакуационными вагонами будут доставлять в более безопасные регионы Украины.

И добавили, что по вопросам эвакуации можно обращаться на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48 или воспользоваться чат-ботом.

Напомним, эксперты отмечают , что в Херсоне нехватка быстрых и пожарных машин, также в городе крайне необходимо настроить любое уведомление о тревоге.

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