Из Херсона отправился первый эвакуационный поезд: выехали 100 человек
Первые 100 херсонцев отправились в Хмельницкий в рамках бесплатной эвакуации, среди них – 26 детей
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
"Сегодня из Херсона отправился поезд на Хмельницкий с первыми 100 местными жителями, которые воспользовались бесплатной эвакуацией, обеспеченной правительством. Среди них 26 детей, 7 лежачих больных и 6 маломобильных людей", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по прибытии в Хмельницкий все эвакуированные получат помощь в оформлении справки ВПЛ и государственной денежной поддержки в размере 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на детей и лиц с инвалидностью. Все они будут бесплатно поселены и получат гуманитарную помощь.
В министерстве напомнили, что из Херсонской области можно эвакуироваться автобусами в Одессу, Николаев и Кривой Рог. Там людей будут размещать в специально оборудованных шелтерах, а затем эвакуационными вагонами будут доставлять в более безопасные регионы Украины.
И добавили, что по вопросам эвакуации можно обращаться на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48 или воспользоваться чат-ботом.
- Напомним, эксперты отмечают , что в Херсоне нехватка быстрых и пожарных машин, также в городе крайне необходимо настроить любое уведомление о тревоге.
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