Об этом информирует в медиацентре депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань .

"Если говорить об областном центре и посмотреть на динамику людей, которые пользуются бесплатной эвакуацией, можно увидеть, что в начале эвакуации этой возможностью пользовалось 50-60 человек в сутки", - говорит Хлань.

Сообщается, что сейчас количество желающих уехать из города стало больше: "В среднем 100-120 человек уезжает из Херсона, пользуясь бесплатной эвакуацией".

Есть и те, кто наоборот возвращается в Херсонскую область, однако в основном это жители населенных пунктов, находящихся далеко от побережья, или разминированных территорий.

Сегодня в эфире Эспрессо бывший советник мэра Херсона Роман Головня заявил , что сейчас в городе остались те, кто выполняет функции управления и обеспечения жизнедеятельности города или те, кто уже не хочет его покидать по разным причинам.