Из Херсона ежедневно эвакуируется около 120 мирных жителей, – депутат Хлань
По состоянию на 7 апреля ежедневно из деоккупированного города Херсона эвакуируются около 120 мирных жителей
Об этом информирует в медиацентре депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань .
"Если говорить об областном центре и посмотреть на динамику людей, которые пользуются бесплатной эвакуацией, можно увидеть, что в начале эвакуации этой возможностью пользовалось 50-60 человек в сутки", - говорит Хлань.
Сообщается, что сейчас количество желающих уехать из города стало больше: "В среднем 100-120 человек уезжает из Херсона, пользуясь бесплатной эвакуацией".
Есть и те, кто наоборот возвращается в Херсонскую область, однако в основном это жители населенных пунктов, находящихся далеко от побережья, или разминированных территорий.
Сегодня в эфире Эспрессо бывший советник мэра Херсона Роман Головня заявил , что сейчас в городе остались те, кто выполняет функции управления и обеспечения жизнедеятельности города или те, кто уже не хочет его покидать по разным причинам.
- Утром 7 апреля российская оккупационная армия была обстреляна из артиллерии Станислав Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали женщина и двое детей .
- Также 7 апреля российская артиллерия обстреляла Берислав в Херсонской области.
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