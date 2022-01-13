Из Казахстана начали выводить силы ОДКБ, аэропорт Алматы возобновил работу
"Миротворцы" Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали покидать Казахстан, аэропорт Алматы снова работает
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
Силы ОДКБ, введенные в Казахстан на фоне массовых протестов, приступили к выводу сил и передаче государственных объектов правоохранительным органам страны.
"В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и Минобороны Республики Казахстан планом началась передача социально значимых объектов, охраняемых миротворцами, правоохранительным органам страны", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что "миротворцы" готовят технику для загрузки в российские военные самолеты, чтобы вернуться в пункты постоянной дислокации.
Также возобновил работу аэропорт Алматы, сообщает Комитет гражданской авиации Казахстана.
"Первые пассажиры после возобновления работы аэропорта Алматы вылетели по маршруту Алматы – Нур-Султан. Внутренние и международные рейсы будут осуществляться с 8.00 до 21.00 по времени расписания полетов авиакомпании", - говорится в сообщении.
На утро 13 января после возобновления работы в аэропорт Алматы прибыл первый международный рейс по направлению Анталья-Алматы авиакомпании "Эйр Астана".
Напомним, 5 января во время массовых митингов протестующие захватили аэропорт Алматы, после чего все рейсы были отменены. Позже в Минобороны РФ заявили , что военные ОДКБ захватили аэропорт Алматы.
- 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку , на всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения .
- Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
- В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охвативший массовые протесты. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".
- Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
- 11 января Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ в Казахстане.
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