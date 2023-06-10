Об этом в facebook сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрилец.

По его словам, "по состоянию на утро 10 июня из Каховского водохранилища вытекло 62% его объема или 12,24 куб. км воды. Уровень воды в водохранилище уже 10,55 м. Продолжает снижаться".

Кроме этого, как подчеркнул министр, ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва Россией Каховской ГЭС уже превышает 55 млрд грн.

"Ситуация в нацпарках критическая. Под угрозой исчезновения 30% природно-заповедного фонда Херсонщины", - подчеркнул Стрилец.

Фото: Минокружение



Так, вода с Каховского водохранилища сравняла с водным зеркалом нацпарк "Нижнеднепровский". Продолжается обмеление акватории в нацпарках "Большой Луг" - на 4,2 м и "Каменская Сечь" - на 6 м. Временно захваченным россиянами Олешковским пескам грозит поднятие грунтовых вод.

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Добавляется, что из-за подрыва Каховской ГЭС сейчас уже подтоплено около 1200 гектаров территории Кинбурнского полуострова.

"Экологические инспекторы, работники нацпарков, водники и лесоводы на месте экологического бедствия продолжают фиксировать доказательства преступлений оккупантов. Приглашаю всех, кто стал свидетелем преступлений против окружающей среды помочь нашим специалистам и сообщать о них на вебресурс и мобильное приложение Министерства - ЭкоУгроза. Все собранные данные будут использованы для взыскания с РФ всех нанесенных Украине убытков", - добавил Стрилец.

Фото: Минокружение

Ситуация с подтоплением

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также села и города Николаевской области, поднялся уровень воды и на Днепропетровщине, что повлекло за собой массовый мор рыбы. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .

В результате на вечер вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области были разрушены и затоплены мосты и огороды. В среду, 7 июня, подтопление держалось в четырех районах Николаева.

По состоянию на 8 июня в акватории Николаева уровень воды вырос до 102 см.

В пятницу, 9 июня, в Николаеве продолжили следить за уровнем воды в акватории. Сообщалось, что за ночь уровень воды в городе упал на 2 см, а утром еще на 3 см.

Утром 10 июня сообщалось, что в акватории Николаева уровень воды составляет 88 сантиметров.

Утром 9 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что уровень воды в области упал на 20 см, затоплено 3624 дома 32 населенных пунктов.

Также сообщалось, что российские оккупанты в пятницу, 9 июня, в очередной раз обстреляли прибрежные территории Херсона во время эвакуации местных жителей. В результате атаки ранены 3 человека, среди них несовершеннолетняя девушка. Также повреждена техника ГСЧС.

По состоянию на 10 июня в Херсоне уровень воды в Днепре превышает привычную отметку на 4 метра 72 сантиметра, однако за ночь он опустился на 31 сантиметр.