Об этом пишет МВД Украины .

В Киевской области, в населенном пункте Погребы, посетители одного из кафе пели в караоке песни российского исполнителя Григория Лепса, поддерживающего режим Путина. Другая посетительница попросила прекратить петь русские песни, на что работники заведения отреагировали агрессивно и выгнали девушку.

"В Погребах в одном кафе посетители пели песни российского исполнителя, который поддерживает путинский режим. Это не могло не возмутить украинцев и они сделали замечания. Женщина просила прекратить петь на языке оккупанта, но на ее просьбу любители "лепсонутого" отреагировали агрессивно. не обошелся без вмешательства полиции", - говорится в сообщении МВС.

Правоохранители Броварского управления полиции Киевщины проверили и задокументировали заведение и составили соответствующий админпротокол по ч. 1 ст. 155 КУоАП (нарушение правил торговли, выполнения работ и услуг работниками). Отмечается, что после решения суда владелец кафе должен заплатить штраф, который будет составлять от одной до десяти тысяч рублей.

Из соцсетей можно узнать, что речь идет о кафе "Дубровка" в селе Погребы Броварского района Киевской области.