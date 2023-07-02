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Из кафе на Киевщине выгнали девушку, которой не понравилось, что там поют песню Лепса. Нацполиция выписала штраф

2 июля, 2023 воскресенье
16:38
Культура

В одном из заведений Броварского района агрессивно отреагировали на просьбу посетительницы прекратить петь песни российского исполнителя Григория Лепса. Нацполиция проверила заведение, после суда владелец кафе должен выплатить штраф

Об этом пишет МВД Украины .

В Киевской области, в населенном пункте Погребы, посетители одного из кафе пели в караоке песни российского исполнителя Григория Лепса, поддерживающего режим Путина. Другая посетительница попросила прекратить петь русские песни, на что работники заведения отреагировали агрессивно и выгнали девушку.

"В Погребах в одном кафе посетители пели песни российского исполнителя, который поддерживает путинский режим. Это не могло не возмутить украинцев и они сделали замечания. Женщина просила прекратить петь на языке оккупанта, но на ее просьбу любители "лепсонутого" отреагировали агрессивно. не обошелся без вмешательства полиции", - говорится в сообщении МВС.

Правоохранители Броварского управления полиции Киевщины проверили и задокументировали заведение и составили соответствующий админпротокол по ч. 1 ст. 155 КУоАП (нарушение правил торговли, выполнения работ и услуг работниками). Отмечается, что после решения суда владелец кафе должен заплатить штраф, который будет составлять от одной до десяти тысяч рублей.

Из соцсетей можно узнать, что речь идет о кафе "Дубровка" в селе Погребы Броварского района Киевской области.

  • 19 июня 2022 года Верховная Рада поддержала законопроекты о запрете российской музыки и книг.
Общество
Киевщина
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