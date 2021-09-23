Из Кабула вылетел самолет с примерно 100 украинцами, - разведка
Из аэропорта Кабула вылетел эвакуационный самолет, на борту которого находятся около 100 граждан Украины
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны в Facebook.
"В течение последних нескольких дней проводились международные переговоры по возможной эвакуации украинских граждан из Афганистана. В течение всего периода украинские дипломаты, представители ГУР МО Украины и Офис президента согласовывали возможность эвакуации украинских граждан и членов их семей", - говорится в сообщении.
Участие в переговорах принимали представители Пакистана, Турции, Катара и Афганистана.
"Сегодня утром переговоры завершились успехом и гражданский самолет вылетел с территории аэропорта города Кабул. На борту самолета находятся около 100 граждан. Ожидается, что самолет с эвакуированными лицами прибудет в Киев в течение 24 часов", - заявили в ГУР.
- В субботу, 28 августа, тремя самолетами из Кабула в Борисполь прибыли 360 человек, среди которых 80 граждан Украины.
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