Из Изюма выехали первые эвакуационные автобусы: в них находятся около 2000 человек

Об этом сообщил глава Харьковской ВОДА Олег Синегубов, передает Еспресо.TV.







Фото: Олег Синегубов/ Тelegram "Из Изюма выехали 44 эвакуационных автобуса, в которых находятся около 2 тысяч человек. Для эвакуированных по их желанию обеспечивается дальнейшая логистика в Днепре", - написал он.Фото: Олег Синегубов/ Тelegram

Также Синегубов отметил, что был доставлен в город гуманитарный груз с продуктами питания, вещами первой необходимости.

Напомним, на пятнадцатый день российско-украинской войны с 09:00 открылись гуманитарные коридоры для эвакуации населения по семи маршрутам.

Как известно, вчера, 9 марта, эвакуация мирных жителей из Изюма, Харьковской области сорвалась из-за обстрелов со стороны российских оккупантов.

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