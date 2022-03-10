Из Изюма выехали первые эвакуационные автобусы: в них находятся около 2000 человек
В четверг, 10 марта, из Изюма Харьковской области выехали 44 эвакуационных автобуса, в которых находится около 2 тысяч человек
Об этом сообщил глава Харьковской ВОДА Олег Синегубов, передает Еспресо.TV.
Фото: Олег Синегубов/ Тelegram
Также Синегубов отметил, что был доставлен в город гуманитарный груз с продуктами питания, вещами первой необходимости.Как известно, вчера, 9 марта, эвакуация мирных жителей из Изюма, Харьковской области сорвалась из-за обстрелов со стороны российских оккупантов.
- Напомним, на пятнадцатый день российско-украинской войны с 09:00 открылись гуманитарные коридоры для эвакуации населения по семи маршрутам.
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