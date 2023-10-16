Из Израиля вылетел второй эвакуационный борт со 155 украинцами

Об этом сообщили в посольстве Украины в Израиле.

Указывается, что эвакуационный борт вылетел из аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве рейсом авиакомпании HiSky в румынский город Клуж.

Посольство помогло 107 женщинам и 23 детям с оформлением необходимых процедур и документов для вылета.

"Мы продолжаем работать над поиском всех возможных вариантов для дальнейшей эвакуации граждан Украины", – отметили в посольстве Украины в Израиле.

Война в Израиле: эвакуация украинцев

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.

14 октября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прибыл в столицу Египта Каир, чтобы помочь украинцам выбраться из сектора Газы: в эвакуации нуждались тогда 243 человека.

Вечером того же дня из израильского Тель-Авива вылетел первый эвакуационный рейс с гражданами Украины.

На вечер 15 октября, как сообщил президент Владимир Зеленский, с территории Израиля и Газы Украина смогла эвакуировать более 200 граждан. Еще около 260 украинцев находятся в Газе.