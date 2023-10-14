Из Израиля вылетел первый эвакуационный рейс с гражданами Украины
Вечером субботы, 14 октября, из израильского Тель-Авива вылетел первый эвакуационный рейс с гражданами Украины
Об этом сообщил спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.
"Первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины, в том числе 63 детьми, на борту вылетел из Тель-Авива в Бухарест", - говорится в сообщении.
Следующий рейс планируется на завтра, 15 октября. Запланирована эвакуация 155 украинцев в город Клуж (Румыния).
- 14 октября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прибыл в столицу Египта Каира, чтобы помочь украинцам выбраться из сектора Газа: в эвакуации нуждаются 243 человека.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.35 Покупка 37.35Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.61Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное