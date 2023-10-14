Из Израиля вылетел первый эвакуационный рейс с гражданами Украины

Об этом сообщил спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины, в том числе 63 детьми, на борту вылетел из Тель-Авива в Бухарест", - говорится в сообщении.

Следующий рейс планируется на завтра, 15 октября. Запланирована эвакуация 155 украинцев в город Клуж (Румыния).