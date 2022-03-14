Из Израиля в Украину прибыли врачи и мобильный госпиталь, - Ермак

Об этом он написал в Twitter.



"Из Израиля в Украину уже прибыла команда врачей с мобильным госпиталем. Поток гуманитарной помощи с каждым днем увеличивается. Очень благодарны гражданам разных стран за помощь. За действия, которые спасают жизнь очень многих украинцев. В это сложное время особенно важно не потерять человечность" , – написал Ермак.

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