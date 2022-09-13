Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на источники, пишет The Times of Israel.

Источник в фирме сообщил, что оборудование продавалось Польше, чтобы обойти отказ в Израиле продавать современное вооружение Украине.

Компания сообщила Министерству обороны, что продажа была в Польшу, и, похоже, утверждала, что не знала о том, что Варшава выступала посредником в передаче оружия Киеву, использовавшему израильские системы для борьбы с вторжением России в Украину.

Источники в оборонной промышленности уточнили, что системы борьбы с дронами, которые могут перехватывать и выводить из строя беспилотные летательные аппараты, классифицируются как "передовая технология обороны" и поэтому не одобрены для продажи в Украине. Однако израильское правительство, похоже, не заинтересовано в срыве соглашения.

Министерство обороны Израиля выступает против продажи Киеву как наступательных, так и передовых оборонных систем на том основании, что это повредит деликатным отношениям Иерусалима с Москвой.

Израиль пытался сохранить связи с Россией, особенно из-за российского военного присутствия в соседней Сирии, хотя отношения недавно охладились, поскольку Иерусалим стал все более откровенно говорить об Украине.

Воздерживаясь от отправки оружия, Израиль поставил Украине основное оборонное оборудование, такое как шлемы и защитные жилеты, а также гуманитарную помощь, например лекарства и одеяла. В июле Израиль начал оказывать прямую финансовую поддержку организациям гражданской помощи, действующим в разрушенной войной стране. Он также руководил полевым госпиталем в Западной Украине в течение шести недель до закрытия в апреле.

Отказ Иерусалима прислать военную помощь разозлил Киев, призвавший Израиль продать ему Железный купол и другое оборонительное оружие.

Израиль считается мировым лидером в разработке технологии борьбы с беспилотниками, в которую вовлечены несколько израильских компаний - Israel Aerospace Industries, Elbit, MCTECH, Spear и Avnon Group. Израильские системы были развернуты Азербайджаном в ходе конфликта с Арменией, а также были проданы США и странам Латинской Америки, Африки и Восточной Европы.

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