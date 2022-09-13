Из Израиля через Польшу. В Украину поступила система противодействия беспилотникам
Израильский оборонный подрядчик поставляет украинским военным системы противодействия беспилотникам через Польшу
Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на источники, пишет The Times of Israel.
Источник в фирме сообщил, что оборудование продавалось Польше, чтобы обойти отказ в Израиле продавать современное вооружение Украине.
Компания сообщила Министерству обороны, что продажа была в Польшу, и, похоже, утверждала, что не знала о том, что Варшава выступала посредником в передаче оружия Киеву, использовавшему израильские системы для борьбы с вторжением России в Украину.
Источники в оборонной промышленности уточнили, что системы борьбы с дронами, которые могут перехватывать и выводить из строя беспилотные летательные аппараты, классифицируются как "передовая технология обороны" и поэтому не одобрены для продажи в Украине. Однако израильское правительство, похоже, не заинтересовано в срыве соглашения.
Министерство обороны Израиля выступает против продажи Киеву как наступательных, так и передовых оборонных систем на том основании, что это повредит деликатным отношениям Иерусалима с Москвой.
Израиль пытался сохранить связи с Россией, особенно из-за российского военного присутствия в соседней Сирии, хотя отношения недавно охладились, поскольку Иерусалим стал все более откровенно говорить об Украине.
Воздерживаясь от отправки оружия, Израиль поставил Украине основное оборонное оборудование, такое как шлемы и защитные жилеты, а также гуманитарную помощь, например лекарства и одеяла. В июле Израиль начал оказывать прямую финансовую поддержку организациям гражданской помощи, действующим в разрушенной войной стране. Он также руководил полевым госпиталем в Западной Украине в течение шести недель до закрытия в апреле.
Отказ Иерусалима прислать военную помощь разозлил Киев, призвавший Израиль продать ему Железный купол и другое оборонительное оружие.
Израиль считается мировым лидером в разработке технологии борьбы с беспилотниками, в которую вовлечены несколько израильских компаний - Israel Aerospace Industries, Elbit, MCTECH, Spear и Avnon Group. Израильские системы были развернуты Азербайджаном в ходе конфликта с Арменией, а также были проданы США и странам Латинской Америки, Африки и Восточной Европы.
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