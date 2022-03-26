Из изолированного россиянами Славутича планируют сделать гумкоридор, - глава ОВА
В изолированный армией РФ город Славутич планируется гуманитарный коридор
Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в эфире всеукраинского телемарафона.
"К сожалению, Славутич полностью изолирован, враг зашел в город, был задержан городской голова. Но с 9 утра около четырех тысяч местных жителей вышли на митинг против агрессора. Сейчас городской голова вместе с командой руководит гуманитарными вопросами в городе. Там не хватает продуктов, средств гигиены, медикаментов. Эти вопросы пытаемся решить, планируем проведение гуманитарного коридора", - сказал Павлюк.
- Напомним, ранее мы сообщали, что, несмотря на танки в окрестностях Славутича, на митинг за Украину на главную площадь города выходит все больше жителей.
- Оккупанты вторглись в Славутич, захватили больницу и похитили мэра.
- Россияне отпустили из плена мэра Славутича Юрия Фомичева, горсовет работает в полном составе,
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