Из Ирака в Минск вылетел самолет, чтобы забрать мигрантов
В четверг, 18 ноября, из Багдада в Минск вылетел первый рейс для эвакуации иракских мигрантов, застрявших на границе Польши и Беларуси, пытаясь попасть в ЕС
Об этом сообщает Alsumaria TV .
Накануне министерство иностранных дел Ирака сообщило о регистрации 430 граждан страны, выразивших желание вернуться домой с белорусской границы.
Власти Ирака обещают организовать еще один эвакуационный рейс, если желающих вернуться окажется больше 430.
По состоянию на 18 ноября на белорусско-польской границе находится около тысячи мигрантов, установивших новый лагерь.
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