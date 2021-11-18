Из Ирака в Минск вылетел самолет, чтобы забрать мигрантов

Об этом сообщает Alsumaria TV .



Накануне министерство иностранных дел Ирака сообщило о регистрации 430 граждан страны, выразивших желание вернуться домой с белорусской границы.



Власти Ирака обещают организовать еще один эвакуационный рейс, если желающих вернуться окажется больше 430.

Напомним, ранее сообщалось, что Ирак приостановил прямые перелеты в Беларусь.По состоянию на 18 ноября на белорусско-польской границе находится около тысячи мигрантов, установивших новый лагерь.