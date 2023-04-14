Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что правоохранители начали расследование дела по похищению 100 тысяч долларов из грузовика, перевозившего монеты.

В припаркованное транспортное средство неизвестные ворвались ночью, предположительно сломав замок болторезами. Водитель собирался отправиться в путь на следующее утро, однако придя, обнаружил, что транспорт открыт, а вокруг разбросаны монеты по 10 центов.

Грузовик перевозил 750 тысяч долларов и должен был доставить средства из Монетного двора США, который занимается чеканкой металлической валюты, в штат Флорида на юго-востоке страны.