Из грузовика в США похитили $100 000 монетами по 10 центов
В американском штате Филадельфия произошло ограбление грузовика, перевозившего монеты по 10 центов на общую сумму $750 000. Часть средств похитили неизвестные, ворвавшись в транспортное средство ночью
Об этом сообщает NBC.
Отмечается, что правоохранители начали расследование дела по похищению 100 тысяч долларов из грузовика, перевозившего монеты.
В припаркованное транспортное средство неизвестные ворвались ночью, предположительно сломав замок болторезами. Водитель собирался отправиться в путь на следующее утро, однако придя, обнаружил, что транспорт открыт, а вокруг разбросаны монеты по 10 центов.
Грузовик перевозил 750 тысяч долларов и должен был доставить средства из Монетного двора США, который занимается чеканкой металлической валюты, в штат Флорида на юго-востоке страны.
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