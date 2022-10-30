Из Грозного в Херсонскую область прибыли около сотни "кадыровцев", – Генштаб
Российские захватчики проводят активную подготовку к обороне оккупированной Херсонщины. В частности, перебрасывает в Украину новые боевые подразделения
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.
"Отмечено прибытие из города Грозный в населенный пункт Каланчак около сотни "росгвардейцев". По имеющейся информации, во время проведения мероприятий так называемой "эвакуации" из исправительной колонии №90 города Херсон оккупанты вывезли заключенных. Территорию указанного исправительного заведения противник использует для размещения" личного состава и военной техники", – сообщили в Генштабе.
На территории города Новой Каховки российские спецслужбы активно прослушивают телефонные разговоры гражданского населения.
- Напомним, российские военные проводят принудительную эвакуацию населения в Новой Каховке под предлогом подготовки к обороне.
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