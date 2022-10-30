Из Грозного в Херсонскую область прибыли около сотни "кадыровцев", – Генштаб

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

"Отмечено прибытие из города Грозный в населенный пункт Каланчак около сотни "росгвардейцев". По имеющейся информации, во время проведения мероприятий так называемой "эвакуации" из исправительной колонии №90 города Херсон оккупанты вывезли заключенных. Территорию указанного исправительного заведения противник использует для размещения" личного состава и военной техники", – сообщили в Генштабе.

На территории города Новой Каховки российские спецслужбы активно прослушивают телефонные разговоры гражданского населения.