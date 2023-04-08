Из главных православных храмов Староконстантинова и Шепетовки изгоняют священников УПЦ (МП)
В субботу, 8 апреля, вблизи главных православных храмов Староконстантинова и Шепетовки на Хмельнитчине собрались люди, чтобы прогнать священников УПЦ (МП)
Об этом пишет общественный деятель Андрей Смолий.
"Староконстантинов (Хмельницкая область), собралось очень много людей. Гонят РПЦ-попов из главного храма города. Также будет голосование по переходу в ПЦУ", - написал он. В частности, на добавленном видео можно увидеть в толпе военнослужащих.
Журналисты регионального медиа Vsim.ua отметили, что сотни людей собрались возле Свято-Рождественско-Богородичного храма УПЦ (МП). Присутствующие скандируют: "Долой московского попа!"
- Напомним, в субботу, 8 апреля, у кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского в Каменце-Подольском собрались сторонники и противники Московского патриархата
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