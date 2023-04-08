Об этом пишет общественный деятель Андрей Смолий.

"Староконстантинов (Хмельницкая область), собралось очень много людей. Гонят РПЦ-попов из главного храма города. Также будет голосование по переходу в ПЦУ", - написал он. В частности, на добавленном видео можно увидеть в толпе военнослужащих.

Журналисты регионального медиа Vsim.ua отметили, что сотни людей собрались возле Свято-Рождественско-Богородичного храма УПЦ (МП). Присутствующие скандируют: "Долой московского попа!"

Также Андрей Смолий утверждает, что участники акции выгнали священников УПЦ (МП) из одной из главных церквей Шепетовки: сейчас там молитву читает духовенство ПЦУ.