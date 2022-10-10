Из Франции домой вернулись уже 10 тыс. украинцев, вынужденных выехать туда из-за войны
В то же время во Франции остается ориентировочно 107 тыс. вынужденных переселенцев из Украины
Об этом сказал руководитель Офиса по иммиграции и интеграции Дидье Леши, передает Le Figaro .
По состоянию на конец сентября из страны уехали около 10 тысяч украинцев – об этом свидетельствует количество дезактивированных карточек получателей социальной помощи.
"Можно видеть тенденцию, что часть вынужденно перемещенных украинцев приезжают с целью вернуться домой, как только это будет возможно, и часть постоянно ездят между Францией и Украиной", - отметил чиновник.
Дидье Леши рассказал также, что в последнее время еще более уменьшилось количество приезжающих во Францию украинцев-беженцев - в среднем это 180 человек в сутки в последние дни. Также возвращение частично отразилось на количестве детей, обучающихся во французских школах: если в июле на учете стояли около 19 000 украинских школьников, к концу сентября осталось 18 500.
В то же время во Франции остается ориентировочно 107 000 вынужденных переселенцев из Украины – примерно столько людей получают социальную помощь.
- Напомним, ЕС продлит действие механизма защиты для украинских беженцев еще на год.
- 6 октября суд Нидерландов обязал правительство привести условия в центрах экстренного предоставления убежища к стандартам ЕС и заявил, что уязвимые беженцы больше не должны там размещаться.
- 6 октября в Le Figaro сообщили, что во Франции вводятся выплаты французским семьям, принимающим украинских беженцев. За каждого из них государство будет выделять 150 евро в месяц
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