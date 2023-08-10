Из фракции "Слуги Народа" исключили нардепов Гунько и Торохтия

Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия.

"Завершили все юридические процедуры по исключению Гунько и Торохтия из фракции. Политическое решение было принято сразу. Юридические вопросы потребовали некоторое время", - отметил он.

"Далее пусть работают правоохранительные органы, никто никого выгораживать не будет", - добавил Арахамия.

Он посоветовал другим фракциям также очищать свои ряды от "негодяев, которым не место в политике".

Что известно о Гунько

8 августа правоохранители задержали Гунько и двух его подельников, якобы получивших "вознаграждение" за решение вопроса передачи в аренду предпринимателю государственных земель. В тот же день нардепу сообщили о подозрении.

9 августа он был заключен под стражу с альтернативой внесения денежного залога.

Что известно о Торохтие

По данным журналистского расследования Bihus.Info, Алина Левченко, супруга народного депутата фракции "Слуга Народа" Богдана Торохтия, в августе 2022 года купила недвижимость в курортном городе Несебр (Болгария), а через несколько месяцев – квартиру и паркоместо в Киеве на Печерске. Нардеп отказался отвечать журналистам на вопросы по имуществу в Болгарии и предложил отправить официальный запрос. После этого со страницы дизайн-студии его супруги исчезли публикации о дизайне болгарской квартиры.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.