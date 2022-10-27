Из Европы в Украину провели тестовую поставку электроэнергии

Об этом сообщило АО "Энергетическая компания Украины".

Право на осуществление импорта "ЭКУ" получило в результате открытого аукциона по доступу к межгосударственным электросетям. В будущем такие поставки могут использоваться для поддержки энергосистемы Украины в случае дефицита генерирующей мощности.

"В результате ракетных обстрелов и повреждения энергетической инфраструктуры риски устойчивого прохождения отопительного периода значительно увеличились. Как государственный трейдер мы ищем возможности и инструменты, позволяющие уменьшить эти риски. Осуществление тестовых поставок – часть этой работы. Техническая возможность импортировать электроэнергию из Европы в Украину – это еще один инструмент стабилизации работы нашей энергосистемы" – сказал генеральный директор АО "ЭКУ" Виталий Бутенко.

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