Из этой войны украинская нация выйдет сильной и займет достойное место в кругу цивилизованных народов, - военный эксперт Черник
Военный эксперт Петр Черник уверен, что Украина после победы в войне против России непременно присоединится к кругу цивилизованных стран как прогрессивное и сильное государство
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"У Украины еще очень много вопросов, которые нужно решать и над которыми нужно работать. И опыт приобретается нашими государственниками в ходе этой войны методом проб и ошибок", - сказал Петр Черник.
Военный эксперт отметил, что Украина непременно присоединится к кругу цивилизованных стран как прогрессивное и сильное государство.
"Я осознаю, что из этой войны победоносная для нас украинская нация выйдет гораздо сильнее, прогрессивнее и такой нацией, которая в обязательном порядке заявит о своем достойном месте в кругу цивилизованных народов. Но чтобы этот момент наступил, нам всем надо очень сильно поработать каждому на своем месте", - добавил он.
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