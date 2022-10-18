Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"У Украины еще очень много вопросов, которые нужно решать и над которыми нужно работать. И опыт приобретается нашими государственниками в ходе этой войны методом проб и ошибок", - сказал Петр Черник.

Военный эксперт отметил, что Украина непременно присоединится к кругу цивилизованных стран как прогрессивное и сильное государство.

"Я осознаю, что из этой войны победоносная для нас украинская нация выйдет гораздо сильнее, прогрессивнее и такой нацией, которая в обязательном порядке заявит о своем достойном месте в кругу цивилизованных народов. Но чтобы этот момент наступил, нам всем надо очень сильно поработать каждому на своем месте", - добавил он.

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