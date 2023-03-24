Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Эстонии.

24 марта МИД Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства России и вручило ему ноту: сотрудник с дипломатическим статусом посольства РФ объявлен персоной нон грата.

"Деятельность соответствующего лица в Эстонии нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, поэтому дипломат должен покинуть Эстонию не позднее 29 марта. Дипломат, о котором идет речь, принимал прямое и активное участие в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии, распространении пропаганды, оправдывающей военную деятельность России, и расколе эстонского общества", - отметили в министерстве.