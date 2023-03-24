Из Эстонии выслан дипломат посольства РФ за участие в подрыве безопасности и конституционного строя страны
Эстонское МИД вызвало временного поверенного в делах посольства России и вручило ему ноту об объявлении дипломата РФ персоной нон грата
Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Эстонии.
24 марта МИД Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства России и вручило ему ноту: сотрудник с дипломатическим статусом посольства РФ объявлен персоной нон грата.
"Деятельность соответствующего лица в Эстонии нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, поэтому дипломат должен покинуть Эстонию не позднее 29 марта. Дипломат, о котором идет речь, принимал прямое и активное участие в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии, распространении пропаганды, оправдывающей военную деятельность России, и расколе эстонского общества", - отметили в министерстве.
- Напомним, в декабре министерство иностранных дел Австрии сообщило об объявлении персонами нон грата четырех российских дипломатов.
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