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Война с Россией: хроника
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Обновлено

Из Энергодара в Запорожье вышли эвакуационные автобусы

9 мартa, 2022 среда
15:50
война с Россией

Сегодня, 9 марта, началась эвакуация населения из Энергодара. В Запорожье уже отправились эвакуационные автобусы, которые вывозят в безопасные места мирных жителей

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Из Энергодара в Запорожье отправились эвакуационные автобусы с жителями города", – говорится в сообщении.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в городе уже подготовили центр для эвакуированных людей.

"Верим в то, что дети, женщины, пожилые люди – скоро все будут в безопасности! Эвакуация уже началась: колонна уехала из Энергодара. Надеемся, что люди доедут до Запорожья, и мы их встретим, обогреем и окажем необходимую помощь", – написал он.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух отметил , что российские военные не пропустили колонну с гуманитарным грузом из Запорожья в Энергодар.

"Полностью была подготовлена колонна, которая состояла из автобусов и 5 грузовиков. Мы отправили, наши войска ее пропустили, они дошли до Васильевки и там ее развернули российские войска", - рассказал Старух.
  • Напомним, эвакуация мирных жителей из Изюма, Харьковской области, задерживается из-за обстрелов, которые не прекращает РФ.

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