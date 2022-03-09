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Из Энергодара в Запорожье вышли эвакуационные автобусы
Сегодня, 9 марта, началась эвакуация населения из Энергодара. В Запорожье уже отправились эвакуационные автобусы, которые вывозят в безопасные места мирных жителей
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Из Энергодара в Запорожье отправились эвакуационные автобусы с жителями города", – говорится в сообщении.
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2022, среда
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