Из Энергодара отменили эвакуацию на собственном транспорте

Об этом написал мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram.



"Отмена эвакуации сегодня! Ситуация меняется очень быстро. Чтобы не подвергать людей опасности в вечернее время, опираясь на оперативную информацию, сегодня эвакуация на собственном транспорте отменяется и переносится на завтра",- сообщил мэр.



По его словам, колонна для эвакуации частного транспорта будет формироваться 11 марта, в 10.00 на улице Курчатова.

Напомним, 10 марта, с 09:00 открылись гуманитарные коридоры для эвакуации населения по семи маршрутам.

В Энергодаре проблемы с горючим, лекарством и продуктами питания.