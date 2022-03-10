Из Энергодара отменили эвакуацию на собственном транспорте
Из-за опасности обстрелов людям запретили выезжать из Энергодара на собственном транспорте
Об этом написал мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram.
"Отмена эвакуации сегодня! Ситуация меняется очень быстро. Чтобы не подвергать людей опасности в вечернее время, опираясь на оперативную информацию, сегодня эвакуация на собственном транспорте отменяется и переносится на завтра",- сообщил мэр.
По его словам, колонна для эвакуации частного транспорта будет формироваться 11 марта, в 10.00 на улице Курчатова.
- Напомним, 10 марта, с 09:00 открылись гуманитарные коридоры для эвакуации населения по семи маршрутам.
- В Энергодаре проблемы с горючим, лекарством и продуктами питания.
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