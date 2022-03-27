Из Энергодара 28 марта планируется эвакуация населения легковыми автомобилями, – мэр

Об этом сообщает мэр Энергодара Дмитрий Орлов.



"На завтра, 28 марта, будет формироваться колонна легковых авто Энергодар – Запорожье. Начало формирования колонны завтра в 6.30 на улице Курчатова", – говорится в сообщении.

Известно, что эвакуационная колонна будет отправляться в сопровождении автомобилей медиков и спасателей в 8:00.

Напомним, в воскресенье, 27 марта, городской совет Славутича анонсировал открытие зеленого коридора. Однако в Киевской областной военной администрации отрицают эвакуацию.

Добавим, на воскресенье, 27 марта, согласованы два гуманитарных коридора для эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Рубежного.