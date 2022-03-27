Из Энергодара 28 марта планируется эвакуация населения легковыми автомобилями, – мэр
В понедельник, 28 марта, планируется открытие "зеленого коридора" из Энергодара в Запорожье. Жители смогут уехать на собственном транспорте
Об этом сообщает мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"На завтра, 28 марта, будет формироваться колонна легковых авто Энергодар – Запорожье. Начало формирования колонны завтра в 6.30 на улице Курчатова", – говорится в сообщении.
Известно, что эвакуационная колонна будет отправляться в сопровождении автомобилей медиков и спасателей в 8:00.
- Напомним, в воскресенье, 27 марта, городской совет Славутича анонсировал открытие зеленого коридора. Однако в Киевской областной военной администрации отрицают эвакуацию.
- Добавим, на воскресенье, 27 марта, согласованы два гуманитарных коридора для эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Рубежного.
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