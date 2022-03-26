Из экопарка Харькова эвакуировали 8 кенгуру

Об этом сегодня, 26 марта 2022, сообщил основатель заведения Александр Фельдман, передает Еспресо.TV .



По его словам, 24 марта, когда не было серьезных обстрелов, удалось вывезти восемь сумчатых.



"Этих кенгуру удалось вывезти позавчера, то есть сейчас они уже в безопасности. Это очень приятно, ведь их вольеры, к сожалению, неоднократно подвергались обстрелам. Верим, что теперь у них все будет хорошо!", - отметил Фельдман.



Им также размещено видео, где в автомобиле едут 8 кенгуру.

"Экопарк постоянно находится под обстрелами, погибают животные. Оккупанты ведут обстрелы с Белгородского шоссе", - отмечает издание Kharkiv Today