Из экопарка Харькова эвакуировали 8 кенгуру
Продолжается спасение животных с территории Харьковского экопарка
Об этом сегодня, 26 марта 2022, сообщил основатель заведения Александр Фельдман, передает Еспресо.TV .
По его словам, 24 марта, когда не было серьезных обстрелов, удалось вывезти восемь сумчатых.
"Этих кенгуру удалось вывезти позавчера, то есть сейчас они уже в безопасности. Это очень приятно, ведь их вольеры, к сожалению, неоднократно подвергались обстрелам. Верим, что теперь у них все будет хорошо!", - отметил Фельдман.
Им также размещено видео, где в автомобиле едут 8 кенгуру.
"Экопарк постоянно находится под обстрелами, погибают животные. Оккупанты ведут обстрелы с Белгородского шоссе", - отмечает издание Kharkiv Today .
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