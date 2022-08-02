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Главная война с Россией Из Донецкой области эвакуировано уже 2/3 населения, оставшиеся будут ждать до последнего, - Кириленко

Из Донецкой области эвакуировано уже 2/3 населения, оставшиеся будут ждать до последнего, - Кириленко

2 августа, 2022 вторник
23:36
война с Россией

На территории области осталось около 350 тысяч человек, но это те, кто имеет малейшее желание покидать дома

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Вчера в Кропивницкий выехали 134 человека, сегодня - 95 человек, но процесс еще продолжается. Темпы низкие и большинство людей намерены выезжать не имеют. Но это сейчас когда тепло, а с наступлением холодов они должны активизироваться. Ведь люди понимают, что газа и тепла у них не будет. Особенно это касается жильцов многоквартирных домов", - сообщил глава области.

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Он подчеркнул, что уже выехало 2/3 населения Донбасса. Осталось около 350 тысяч, и это те, кто имеет малейшее желание покидать дома.

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Донетчина
Кропивницкий
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