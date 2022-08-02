Из Донецкой области эвакуировано уже 2/3 населения, оставшиеся будут ждать до последнего, - Кириленко
На территории области осталось около 350 тысяч человек, но это те, кто имеет малейшее желание покидать дома
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Вчера в Кропивницкий выехали 134 человека, сегодня - 95 человек, но процесс еще продолжается. Темпы низкие и большинство людей намерены выезжать не имеют. Но это сейчас когда тепло, а с наступлением холодов они должны активизироваться. Ведь люди понимают, что газа и тепла у них не будет. Особенно это касается жильцов многоквартирных домов", - сообщил глава области.
Читайте тоже: Действующее законодательство Украины не предусматривает обязательной эвакуации гражданского населения, - директор Украинского Хельсинкского союза Павличенко
Он подчеркнул, что уже выехало 2/3 населения Донбасса. Осталось около 350 тысяч, и это те, кто имеет малейшее желание покидать дома.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.17
Покупка 39.17Продажа 40.19
-
EUR
Покупка 39.62Продажа 41
- Актуальное
- Важное