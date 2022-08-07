Из Донбасса в Кропивницкий прибыл очередной эвакуационный поезд
Продолжается обязательная эвакуация людей из Донбасса
Как сообщает ГСЧС, 7 августа в областной центр прибыла очередная группа людей, изъявивших желание эвакуироваться в Кировоградскую область.
На железнодорожном вокзале в городе Кропивницкий их ждали психологи и личный состав ГУ ГСЧС Украины в Кировоградской области.
"Спасатели помогли людям высадиться из поезда и донести вещи до автобусов, поскольку среди прибывших из Донетчины есть женщины, дети, пожилые люди и маломобильные граждане. Необходимую психологическую помощь смогли получить дети и взрослые, которые в этом нуждались. Непосредственно на вокзале спасатели установили палатки: с кроватями - для отдыха, для волонтеров и для психологов. Также здесь угощали горячим чаем из полевой кухни", - говорится в сообщении.
- Напомним, утром, 2 августа, в Кропивницкий прибыл первый поезд с переселенцами.
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