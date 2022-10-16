Из Днепропетровщины и Запорожья эвакуировали около 400 маломобильных людей
В военное время маломобильные, люди с инвалидностью и одинокие пожилые люди, проживающие в опасных районах, нуждаются в особой поддержке
Из опасных районов Днепропетровщины и Запорожья эвакуировали около 400 маломобильных лиц. Об этом сообщили в Минреинтеграции 16 октября.
Минреинтеграция совместно с ОВА разработала программу эвакуации таких людей.
Она действует для всех прифронтовых регионов и предусматривает бесплатно: эвакуацию, размещение, содержание, медицинский уход, а также соцработников. Ее реализация стала возможна благодаря сотрудничеству Минреинтеграции и Международной организации по миграции (МОМ).
В Хмельницкую область прибыли 129 человек из Запорожского гериатрического пансионата. Им предоставили необходимые условия для пребывания, лечения и ухода. Из Днепропетровщины в рамках работы программы эвакуировали 215 человек уязвимых категорий населения.
- К слову, Укрзализныця назначила эвакуационный поезд 16 октября из Покровска во Львов
- Напомним, Верещук заявила, что эвакуированные украинцы должны переждать зиму в безопасности, таким образом помочь Вооруженным силам и сохранить свою жизнь.
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