Из девяти оперативных направлений атаки российских войск с начала войны осталось 2,5, - Арестович

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.



По его словам, военно-политическую ситуацию вокруг Украины контролируют руководство страны, ВСУ и другие силы обороны.



"Напоминаю, что из девяти оперативных направлений, по которым наступал противник с начала войны, осталось 2,5. Это зона ООС, Луганская область, Мариуполь, Херсонщина, где недавно противник еще пытался наступать, сейчас он в обороне", - подчеркнул Алексей Арестович. .

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