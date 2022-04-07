Из девяти оперативных направлений атаки российских войск с начала войны осталось 2,5, - Арестович
С 24 февраля из девяти направлений наступления оккупантов осталось 2,5, на Херсонщине россияне перешли в оборону
Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, военно-политическую ситуацию вокруг Украины контролируют руководство страны, ВСУ и другие силы обороны.
"Напоминаю, что из девяти оперативных направлений, по которым наступал противник с начала войны, осталось 2,5. Это зона ООС, Луганская область, Мариуполь, Херсонщина, где недавно противник еще пытался наступать, сейчас он в обороне", - подчеркнул Алексей Арестович. .
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