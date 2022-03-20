Из детдома в Сумах эвакуировали 71 ребенка, - ОВА
Из детдома в Сумах за границу эвакуировали 71 ребенка, часть из них находится в больнице
Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .
"Почти две недели мы хоронили этих малышей в бобмохранилищах. Те, кто сможет их приютить в безопасном месте, в другой стране, нашлись быстро, слава Богу. И с первой возможностью эвакуации гуманитарным коридором, мы вывезли деток специализированного дома ребенка из зоны боевых действий" , – сообщил он.
По его словам, у этих детей по разным причинам нет детей, а большинство из них нуждаются в постоянной помощи врачей.
"Из Сум мы эвакуировали 71 ребенка. Часть из них остается под наблюдением специалистов больницы Бориса Тодурова!" – подчеркнул Дмитрий Живицкий.
Глава Сумской ОВА поблагодарил за заботливый прием детей и за то, что стало возможным их вывезти подальше от войны и лечить.
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