Из детдома в Сумах эвакуировали 71 ребенка, - ОВА

Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .



"Почти две недели мы хоронили этих малышей в бобмохранилищах. Те, кто сможет их приютить в безопасном месте, в другой стране, нашлись быстро, слава Богу. И с первой возможностью эвакуации гуманитарным коридором, мы вывезли деток специализированного дома ребенка из зоны боевых действий" , – сообщил он.



По его словам, у этих детей по разным причинам нет детей, а большинство из них нуждаются в постоянной помощи врачей.



"Из Сум мы эвакуировали 71 ребенка. Часть из них остается под наблюдением специалистов больницы Бориса Тодурова!" – подчеркнул Дмитрий Живицкий.



Глава Сумской ОВА поблагодарил за заботливый прием детей и за то, что стало возможным их вывезти подальше от войны и лечить.

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