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Из детдома в Сумах эвакуировали 71 ребенка, - ОВА

20 мартa, 2022 воскресенье
06:21
война с Россией

Из детдома в Сумах за границу эвакуировали 71 ребенка, часть из них находится в больнице

Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .

"Почти две недели мы хоронили этих малышей в бобмохранилищах. Те, кто сможет их приютить в безопасном месте, в другой стране, нашлись быстро, слава Богу. И с первой возможностью эвакуации гуманитарным коридором, мы вывезли деток специализированного дома ребенка из зоны боевых действий" , – сообщил он.

По его словам, у этих детей по разным причинам нет детей, а большинство из них нуждаются в постоянной помощи врачей.

"Из Сум мы эвакуировали 71 ребенка. Часть из них остается под наблюдением специалистов больницы Бориса Тодурова!" – подчеркнул Дмитрий Живицкий.

Глава Сумской ОВА поблагодарил за заботливый прием детей и за то, что стало возможным их вывезти подальше от войны и лечить.

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