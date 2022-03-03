Из демонтированных трамвайных рельсов во Львове изготавливают "боевые бандеровские ежи"
Во Львове готовы к обороне города, активно производят противотанковые ежи
Об этом сообщили в ЛКП "Львовэлектротранс", передает "Еспресо.TV".
"Увеличиваем популяцию «ежей». Батальон ББИ («Боевые Бандеровские Ежи») готов выполнять соответствующие задачи. С первым днем войны на предприятии «Львовэлектротранс» совместно с другими коммунальными предприятиями и волонтерами закипела организованная и централизованная работа над активным увеличением количества "ежей", которые готовы стоять рядом с нашими воинами, чтобы остановить агрессора", – говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что демонтировали рельсы на нескольких улицах города.
"Верим, что демонтированные рельсы с улиц Бандеры, Шевченко и других львовских улиц будут иметь особую энергию и жажду остановить врага. А главное будут вызывать ужас только своим происхождением. Работа кипит, вместе к победе", - пишут в ЛКП "Львовэлектротранс".
- Напомним , водители львовских маршруток днем возят пассажиров и воинов, а ночью – беженцев.
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