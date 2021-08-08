Из числа ветеранов АТО/ООС создали новую футбольную команду
Сообщество "Ветеранское братство", объединяющее участников войны с Россией, наладило сотрудничество с армейским футбольным клубом ЦСКА
Об этом рассказывает Еспресо.TV.
"Мы начинаем сотрудничать с руководством ЦСКА и создаем новую футбольную команду из числа ветеранов АТО/ООС "ЦСКА ВБ", - сообщается на телеграмм-канале "Ветеранского братства".
Цель - спортивная реабилитация и адаптация ветеранов войны на Донбассе.
Сегодня, 8 августа 2021 года, в 18:00 у новой команды начался футбольный матч на столичном стадио "Темп" (Святошино).
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