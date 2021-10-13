Из четырех городов: Wizz Air анонсировал 26 новых маршрутов из Украины

Об этом сообщает ЦТС .



Из аэропорта "Киев" планируют запостить рейсы в Париж, Эйндховен, Брюссель, Ниццу, Барселону, Мадрид, Аликанте, Малагу, Порту, Пальму-де-Майорка, Ханью, Базель.



Из Львова откроют направления в Мадрид, Эйндховен, Париж, Барселону, Ниццу, Тревизо, Брюссель (Шарлеруа), Афины, Салоники.



Из Одессы - в Лондон (Лутон), Пардубице, Афины;



Из Харькова - в Салоники и Пардубице.



Рейсы из Киева в Париж, Эйндховен и Брюссель стартуют с декабря 2021, остальные - в 2022 году.



"Мы рассчитываем, что новые маршруты увеличат наш пассажиропоток из Украины на 120%", - заявил президент авиакомпании Роберт Кэри.

Напомним, Украина и Европейский Союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве .