Из четырех городов: Wizz Air анонсировал 26 новых маршрутов из Украины
Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о расширении деятельности на рынке Украины - в следующем году планируется запуск 26 новых рейсов из четырех аэропортов
Об этом сообщает ЦТС .
Из аэропорта "Киев" планируют запостить рейсы в Париж, Эйндховен, Брюссель, Ниццу, Барселону, Мадрид, Аликанте, Малагу, Порту, Пальму-де-Майорка, Ханью, Базель.
Из Львова откроют направления в Мадрид, Эйндховен, Париж, Барселону, Ниццу, Тревизо, Брюссель (Шарлеруа), Афины, Салоники.
Из Одессы - в Лондон (Лутон), Пардубице, Афины;
Из Харькова - в Салоники и Пардубице.
Рейсы из Киева в Париж, Эйндховен и Брюссель стартуют с декабря 2021, остальные - в 2022 году.
"Мы рассчитываем, что новые маршруты увеличат наш пассажиропоток из Украины на 120%", - заявил президент авиакомпании Роберт Кэри.
- Напомним, Украина и Европейский Союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве .
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