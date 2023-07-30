Об этом рассказал эксречник Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Эспрессо.

"Нагрузку на Крымский мост невозможно увеличить, потому что из четырех полос, соединяющих Таманский и Керченский полуострова, фактически функционирует только одна", - подчеркнул он.

По словам эксперта, дорожное движение осуществляется в реверсном режиме, и оно не может полностью обеспечить сообщение между временно оккупированным Крымом и материковой РФ.