Из четырех автополос Керченского моста работает только одна, - эксречник Генштаба ВСУ Селезнев
РФ не может увеличить нагрузку на Керченский мост, и из четырех автополос на нем функционирует только одна
Об этом рассказал эксречник Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Эспрессо.
"Нагрузку на Крымский мост невозможно увеличить, потому что из четырех полос, соединяющих Таманский и Керченский полуострова, фактически функционирует только одна", - подчеркнул он.
По словам эксперта, дорожное движение осуществляется в реверсном режиме, и оно не может полностью обеспечить сообщение между временно оккупированным Крымом и материковой РФ.
- 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар, оккупационные власти сообщали о погибших и обвинили в подрыве Украину.
- 26 июля в СБУ впервые подтвердили причастность к атаке на Крымский мост в 2022 году.
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