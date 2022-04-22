Из Черниговщины во Францию эвакуировали 56 детей, - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко .



"Друзья! 56 детей из Семеновской общины на Черниговщине, при содействии Ассоциация городов Украины, отправились в Европу. Киев предоставил автобусы для перевозки детей. Дети уже на территории Евросоюза и направляются в школьный лагерь, организованный при содействии АГУ в одной из школ-пансионов французского города Ним", - подчеркнул он.



Также продолжаются переговоры АГУ и Комитета регионов Евросоюза, чтобы отправить 16 тыс. пострадавших от войны украинских детей в летние лагеря Европы.



"Я благодарю всех партнеров и друзей Украины за помощь и поддержку! Она очень важна, особенно в том, что касается наших детей - их безопасности, здоровья и жизни", - отметил мэр Киева.

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