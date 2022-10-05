Из частного зоопарка возле Лимана спасли контуженого медведя

Об этом сообщили на facebook-странице UAnimals.

"Захватчики жестоко обошлись с большинством диких животных, которые там содержались, но медведь остался жив. Хотя он в ужасном состоянии и контужен от снаряда, попавшего в дом, где он сидел. В трех метрах от его вольера все разрушено", - отметили зоозащитники.

Спасенного медведя волонтеры повезли на лечение в "Центр спасения диких животных Наталии Поповой и UAnimals". После того как его состояние улучшится, зверь поедет на реабилитацию в "Парк хищников "Арден" в Хмельницкой области.

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