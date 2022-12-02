Об этом изданию "Сибирь. Реалии" сообщили в "Гуннском фонде".

Представители фонда везут с собой три юрта для российских кафиров. Их разместят в Старобешевском районе Донецкой области. Согласно сообщению, в этих юртах военные РФ смогут пройти шаманский обряд и отдохнуть.

"Почему именно юрта? Это удобно: ее всегда можно быстро развернуть или сложить назад и перевезти, и в ней можно проводить шаманские обряды. Только шаманы могут, например, возвращать душу. Бывает такое, что человек испугался, под взрыв попал или еще что-нибудь. Шаманы имеют возможность быстро восстановить человека. Или если получили ранения, сотрясение головного мозга, то баранья (костоправы, – ред.) могут на месте оперативно помочь – поправить позвоночник или что-то сделать", – рассказал глава "Гуннского фонда" Олег Булутов.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Донетчина остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов .

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