Из Бучи прибыли 20 автобусов с эвакуированными людьми
В субботу, 12 марта, эвакуированные люди из Бучи прибыли в Белогородку
Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Эвакуированным оказывают первую медицинскую помощь и предлагают питание.
"20 автобусов из Бучи прибыли в Белогородку. Людям оказывают первую помощь и предлагают питание", - написал Тимошенко.
Также Тимошенко рассказал об эвакуационном транспорте, отправившемся в Сумы.
"79 автобусов для эвакуации и 2 авто с гуманитарным грузом отправились из Лохвицы в Сумы", - написал замруководителя ОПУ.
- Напомним, 12 марта, эвакуация из Ахтырки Сумской области не была начата из-за российских обстрелов.
- 12 марта 2022 года украинская сторона открыла более десяти гуманитарных коридоров в горячие точки.
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