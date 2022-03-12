Из Бучи прибыли 20 автобусов с эвакуированными людьми

Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.



Эвакуированным оказывают первую медицинскую помощь и предлагают питание.



"20 автобусов из Бучи прибыли в Белогородку. Людям оказывают первую помощь и предлагают питание", - написал Тимошенко.

Напомним, 12 марта, эвакуация из Ахтырки Сумской области не была начата из-за российских обстрелов.

12 марта 2022 года украинская сторона открыла более десяти гуманитарных коридоров в горячие точки.

Также Тимошенко рассказал об эвакуационном транспорте, отправившемся в Сумы."79 автобусов для эвакуации и 2 авто с гуманитарным грузом отправились из Лохвицы в Сумы", - написал замруководителя ОПУ.