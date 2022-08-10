Из бригады, совершавшей военные преступления в Буче, не осталось ничего, - Радио Свобода
От 64-й бригады, которой Путин присвоил звание "гвардейской", в сущности ничего не осталось, но расформировать ее было бы косвенным признанием ответственности России за военные преступления в Украине
Об этом пишет Радио Свобода.
Преступления против мирных украинцев в Буче совершали российские оккупанты 64-й отдельной мотострелковой бригады из Хабаровского края. За зверства против украинцев Путин присвоил ей звание "гвардейской".
Один из оккупантов Алексей Асташов изложил в соцсетях пост с фото, на котором обозначены погибшие из 64-й бригады. Этот пост был срочно удалён. Причем на фото попали только те, кого наградили орденом "мужества", рядовые солдаты там не фигурируют.
До войны в Украине подразделение насчитывало полторы тысячи солдат. После "командировки" в Украину от ее боеспособности мало что осталось, ведь она потеряла до 600 кафиров. Впрочем, расформировывать ее никто не будет, ведь это станет признанием ответственности российских оккупантов за военные преступления в Буче, отмечает Радио Свобода.
- Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты 9 августа потеряли около 160 военных, 15 танков, 10 бронемашин, 9 самолетов и 7 систем артиллерии.
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