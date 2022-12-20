Об этом сообщило Минобороны Турции в Twitter.

"Наши самолеты А400М, которые прибыли в Украину для доставки гуманитарной помощи и эвакуации наших граждан и находились в аэропорту "Борисполь" в связи с закрытием воздушного пространства, приступили к перелету в Кайсери, где они будут базироваться", - говорится в сообщении.

Позже турецкое ведомство опубликовало видео, как самолеты прибывают в свой аэропорт.

"Два наших самолета А400М, которые вылетели из Украины, счастливо прибыли в Кайсери, где они базируются", - говорится в сообщении.

Турецкие самолеты прилетели в "Борисполь" 24 февраля за несколько часов до российского вторжения и находились с тех пор на стоянках, поскольку воздушное пространство над Украиной было закрыто.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb