Из Борисполя удалось эвакуировать находившиеся здесь с 24 февраля военные самолеты Турции
Два военно-транспортных самолета Турции Airbus A400M во вторник улетели из аэропорта "Борисполь" на свою авиабазу Кайсери
Об этом сообщило Минобороны Турции в Twitter.
"Наши самолеты А400М, которые прибыли в Украину для доставки гуманитарной помощи и эвакуации наших граждан и находились в аэропорту "Борисполь" в связи с закрытием воздушного пространства, приступили к перелету в Кайсери, где они будут базироваться", - говорится в сообщении.
Позже турецкое ведомство опубликовало видео, как самолеты прибывают в свой аэропорт.
"Два наших самолета А400М, которые вылетели из Украины, счастливо прибыли в Кайсери, где они базируются", - говорится в сообщении.
Турецкие самолеты прилетели в "Борисполь" 24 февраля за несколько часов до российского вторжения и находились с тех пор на стоянках, поскольку воздушное пространство над Украиной было закрыто.
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