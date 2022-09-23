Из большинства оккупированных населённых пунктов ограничен выезд. Рашисты готовятся к мобилизации местных мужчин

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На временно захваченной и оккупированной территории Украины оккупационные власти приступили к проведению так называемых "референдумов". Работники так называемых "избирательных комиссий" проводят активную агитацию для привлечения максимального количества местных жителей к фейковому голосованию", - говорится в отчете.

Жителям большинства населённых пунктов на временно захваченных территориях ограничили выезд. Все для их участия в референдумах.

В дальнейшем рашисты готовятся к принудительной мобилизации в оккупационные войска мужчин призывного возраста.

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