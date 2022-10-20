Об этом сообщает движение ЧЕСНО, ссылаясь на данные, полученные от Офиса Генпрокурора.

В сообщении говорится, что больше всего дел о государственной измене открыто в первые месяцы полномасштабного вторжения, в марте и апреле. Всего с января по сентябрь 2022 года было открыто 1832 дела, из них 193 переданы в суд.

По статье "коллаборационная деятельность" за время полномасштабного вторжения открыто 2757 дел, 316 передано в суд. Движение ЧЕСНО отметило, что не получило данных о количестве дел, рассмотренных в судах. По информации Государственной судебной администрации Украины, статистику следует ожидать только в конце года.

“Наша организация ведет Реестр госизменников. Важно не просто сохранить эти фамилии для политической памяти, но и отслеживать судебные процессы. Виновные должны быть наказаны. После победы должны сделать все, чтобы госизменники и коллаборанты не получили представительские мандаты в местных советах, Верховной Раде или государственные должности", - прокомментировала ситуацию Вита Думанская, лидер движения.

Она также указала. что пики регистрации производств пришлись на 2014-й и 2022 годы – это начало временной оккупации украинского Крыма и начало полномасштабной войны на территории Украины.

"Вместе с тем, мы видим, что до суда доходит не так много дел", - подчеркнула Думанская.

В Ривне будут судить коллаборанта, который инициативно присоединился к незаконному правоохранительному органу "ЛНР".

В ходе стабилизационных мероприятий на деоккупированной Луганщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из организаторов фейкового референдума РФ.

В Черниговской области задержали российского агента, который собирал и передавал оккупантам координаты "центров принятия решений".

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