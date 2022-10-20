Из более 4500 производств о госизмене и коллаборационизме только 11% дошли до суда, - ЧЕСНО
За 2022 год Офис Генпрокурора открыл более 4500 производств о госизмене и коллаборационизме, однако лишь 11% дошли до суда
Об этом сообщает движение ЧЕСНО, ссылаясь на данные, полученные от Офиса Генпрокурора.
В сообщении говорится, что больше всего дел о государственной измене открыто в первые месяцы полномасштабного вторжения, в марте и апреле. Всего с января по сентябрь 2022 года было открыто 1832 дела, из них 193 переданы в суд.
По статье "коллаборационная деятельность" за время полномасштабного вторжения открыто 2757 дел, 316 передано в суд. Движение ЧЕСНО отметило, что не получило данных о количестве дел, рассмотренных в судах. По информации Государственной судебной администрации Украины, статистику следует ожидать только в конце года.
“Наша организация ведет Реестр госизменников. Важно не просто сохранить эти фамилии для политической памяти, но и отслеживать судебные процессы. Виновные должны быть наказаны. После победы должны сделать все, чтобы госизменники и коллаборанты не получили представительские мандаты в местных советах, Верховной Раде или государственные должности", - прокомментировала ситуацию Вита Думанская, лидер движения.
Она также указала. что пики регистрации производств пришлись на 2014-й и 2022 годы – это начало временной оккупации украинского Крыма и начало полномасштабной войны на территории Украины.
"Вместе с тем, мы видим, что до суда доходит не так много дел", - подчеркнула Думанская.
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