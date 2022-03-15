Из блокированного Мариуполя уже выехало 2 тысячи авто

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете, передает "Еспресо. TV".

Люди следуют по маршруту Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Запорожье, где смогут получить необходимую помощь.

Отмечается, что еще 2 тысячи машин стоят на выезде из города.

Напоминаем адрес Центра помощи: г. Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка). Контакт-центр: 0800 503 508 (круглосуточно).

Также в горсовете напомнили, что для личной безопасности нужно прибыть в Васильевку не позднее 18:00. Если не успеваете, найдите безопасное место и переночуйте в Бердянске или Токмаке.

Напомним, оккупанты планируют возобновить наступление на Чернигов, продолжают штурм Мариуполя и готовят наемников в РФ и Беларуси, - Генштаб ВСУ

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