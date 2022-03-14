Из блокады Мариуполя удалось вырваться более 160 авто – горсовет

Об этом сообщили в городском совете Мариуполя, передает Еспресо. TV.

Мариупольцы направлялись согласно ранее установленному направлению гуманитарного коридора по маршруту: Мариуполь (выезд в сторону с. Мелекино – с. Портовское – пгт. Мангуш-Бердянск – Токмак – Запорожье).

"По состоянию на данный момент известно, что выехавшие на собственных авто мариупольцы уже прошли Бердянск и продолжают двигаться в направлении Запорожья. Также есть подтверждение, что в настоящее время по установленному гуманитарному коридору, соблюдается режим тишины", - пишут в городском совете.

Всех мариупольцев ждут для оказания первой помощи, размещения и помощи по дальнейшему размещению по адресу: Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка).

Контактное лицо: Ремпель Андрей – 067 522 80 18 Погребняк Юлия – 095 277 71 11

Напомним, умерла беременная, которую ранили во время бомбардировки роддома в Мариуполе.

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